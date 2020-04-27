ميناء طبرق يستنفر خوفا من دخول كورونا

أكد مدير عام ميناء طبرق البحري عمر جلغاف أن كشوفات طبية أجريت لجميع أفراد طاقم سفينة تجارية قادمة من أوكرانيا.

ونقل موقع الشاهد عن “جلغاف” قوله إن الطاقم يضم جنسيات مختلفة وبعد الكشف على أفراد الباخرة من قبل طبيب مكلف، منع طاقمها من مغادرتها أو الاختلاط بالعمالة الليبية التي صعدت للعنابر من أجل إفراغ حمولة الشعير التي على متنها.

وأضاف المسؤول أن السفينة تحت الحراسة من قبل الأمن والجمارك، وتم تعقيمها بالكامل وتعقيم الشاحنات، مشيرا إلى أنه تم أخذ العينة من الشعير وتم الإفراج المؤقت عن الحمولة،وخلص إلى القول (إن الميناء لن يستقبل أي طاقم من تركيا أو أي سفينة تركية بشكل نهائي).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية