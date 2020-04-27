اقتصاد

ميناء طبرق يستنفر خوفا من دخول كورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير عام ميناء طبرق البحري عمر جلغاف أن كشوفات طبية أجريت لجميع أفراد طاقم سفينة تجارية قادمة من أوكرانيا.

ونقل موقع الشاهد عن “جلغاف” قوله إن الطاقم يضم جنسيات مختلفة وبعد الكشف على أفراد الباخرة من قبل طبيب مكلف، منع طاقمها من مغادرتها أو الاختلاط بالعمالة الليبية التي صعدت للعنابر من أجل إفراغ حمولة الشعير التي على متنها.

وأضاف المسؤول أن السفينة تحت الحراسة من قبل الأمن والجمارك، وتم تعقيمها بالكامل وتعقيم الشاحنات، مشيرا إلى أنه تم أخذ العينة من الشعير وتم الإفراج المؤقت عن الحمولة،وخلص إلى القول (إن الميناء لن يستقبل أي طاقم من تركيا أو أي سفينة تركية بشكل نهائي).

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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