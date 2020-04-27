“الوطنية للنفط”: الاقتصاد الوطني يتكبد خسائر هائلة بعد تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 92%

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن صادرات ليبيا النفطية تراجعت بنسبة 92.3% بسبب إغلاق المنشآت النفطية في البلاد، الأمر كبد الاقتصاد الوطني خسائر هائلة.



وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين أن إيرادات المنتجات النفطية خلال شهر مارس قد بلغت 1.093 مليار دولار “مليارا و93 مليون دولار”، وذلك بعد تحصيل إيرادات مستحقة من مبيعات شهر يناير الماضي.



وأضافت أن المنتجات النفطية قد انخفضت إلى الصفر خلال شهر مارس نتيجة توقف المصافي بسبب الإقفالات غير القانونية، كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 200 مليون قدم مكعب يوميا بسبب إقفال صمام بمنطقة سيدي السائح.

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