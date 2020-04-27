باشاغا يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للورق والطباعة

ترأس وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للشركة العامة للورق والطباعة بصفته رئيس الجمعية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي لإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة.



وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية فقد ناقش “باشاغا” خلال الاجتماع قرارات المجلس الرئاسي بشأن الشركة العامة للورق والطباعة وقراره باستثناء الشركة والإذن لجمعيتها العمومية بالانعقاد.



كما خُصص الاجتماع لمناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة الماضية وتقرير هيئة المراقبة، وتناول قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة وتحديد مكافآتهم وتعيين مراجعي الحسابات.

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