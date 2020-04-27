“صنع الله”: الإقفالات غير القانونية كبّدتْ ليبيا خسائر هائلة خلال الربع الأول من عام 2020

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن ليبيا تكبدت خسائر هائلة خلال الربع الأول من عام 2020 بسبب الإقفالات غير القانونية التي طالت العديد من منشآت النفط والغاز.



وأضاف “صنع الله” في تصريح نشره المكتب الإعلامي للمؤسسة اليوم الاثنين، أن إقفال المنشآت النفطية سيؤدي كذلك إلى أضرار مادية كبيرة بسبب التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب، الأمر الذي سيكلف الدولة الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة.



وحذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة من أن كافّة الليبيين في كل أنحاء البلاد سيتضررون من هذه الإقفالات، حيث أن “الانخفاض في الإيرادات سيؤدي إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة، وسيعرقل المساعي الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني”.

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