الخليج العربي للنفط تكشف خُطة تحسين الطاقة الكهربائية بحقول الشركة

قال رئيس شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان اليوم الاثنين، إنهم مستمرين في خطة تحسين الطاقة الكهربائية داخل حقول الشركة.

وأوضح بن شتوان في بيان عبر موقع الشركة بفيسبوك، بأن هناك تقدم بمشروع صيانة وفحص 6 توربينات غازية نوع “SOLAR” وتحديث أنظمة التحكم لهذه التوربينات وتركيب وصيانة المولدات بحقل البيضاء.

وأضاف بأن عملية تركيب اثنين من التوربينات شارفت على الإنتهاء وجاري العمل حاليا على استكمال تحديث منظومة التحكم الخاصة بالتوربينات وتركيبها في غرفة التحكم الجديدة حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 85%.

ومن المتوقع أن تقوم شركة الخليج العربي للنفط بتركيب 6 توربينات جديدة داخل حقل البيضاء لتحسين الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مشاريع داخل المواقع الأخرى.

بن شتوان أشار إلى أن الشركة واجهتها مشاكل في الحصول على المولدات من المصنع الأصلي، مما أضطر الشركة للبحث عن بدائل للحصول على شركة متخصصة في هذه المولدات بالتنسيق مع المقاول.

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