جهاز النهر الصناعي يؤكد بدء عودة تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس

أعلن المسئولون بمنظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي عن بدء عودة تدفق المياه تدريجيا إلى العاصمة طرابلس فجر اليوم مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه.



وكانت إدارة الجهاز قد أكدت أمس الأحد أن الفنيين بمحطة التحكم بالتدفق بالشويرف تمكنوا من استكمال أعمال استبدال الصمام العاطل بالمحطة والذي تسبب في خفض معدل تدفق المياه إلى 50% وانقطاع المياه عن بعض المناطق بالعاصمة والمدن المجاورة لها.



يذكر أن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها شهدت انقطاعا للمياه خلال شهر أبريل ولقرابة أسبوعين بعد قيام مجموعة مسلحة بغلق صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف وإيقاف آبار حقول المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة للمطالبة بالإفراج عن أحد المحتجزين.

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