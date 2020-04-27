تراجع الدينار أمام العملات الأجنبية

طرابلس–العنوان

شهد الدينار الليبي تراجعا أمام ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية التي سجلت انخفاضا طفيفا في قيمتها أمس أمام الدينار في السوق السوداء بغرف “الفايبر والواتساب” التي يتم فيها التداول بسبب إجراءات الحظر.

وتداول التجار الدولار صباح اليوم الاثنين بارتفاع عن أمس مقداره 80 درهما محققا بذلك 5.830 دنانير بنسبة ارتفاع قدرها 1% أما على صعيد حوالات الدولار إلى دبي وتركيا فقد صعدت بنسبة 90 درهما مسجلة 6.300 دنانير

وساهم ارتفاع أسعار صرف الدولار في رفع قيمة اليورو أمام الدينار الذي تداوله التجار صباح اليوم بـ6.270 بمقدار ارتفاع بلغ 60 درهما، في حين حافظ سعر غرام الذهب كسر عيار 18على قيمته مستقرا عند 205 دينار وصعد الدينار التونسي بمقدار 20 درهما مسجلا 1.970