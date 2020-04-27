الجزائر: احتياطاتنا النفطية المثبتة 10 مليارات برميل

أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في بيان أن احتياطيات بلاده المثبتة من النفط تبلغ في الوقت الحالي مليارا و340 مليون طن أو ما يعادل 10 مليارات برميل.

وأضاف عرقاب في بيانه أن الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تملك احتياطيات مثبتة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 2.36 مليار متر مكعب وهو أحد الموردين الرئيسيين للغاز لأوروبا.

وشهد البلد في السنوات الأخيرة تراجعا في إنتاج وصادرات النفط والغاز بسبب تزايد الاستهلاك المحلي وقلة الاستثمار الأجنبي الأمر الذي أثر بشكل كبير على عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الرئيسي لمالية الدولة.

وكانت الحكومة الجزائرية قد وافقت أواخر العام الماضي على قانون للطاقة يعرض شروطا تعاقدية جذابة على المستثمرين الأجانب تشمل حوافز ضريبية.

وفي السياق نفسه وقعت شركة سوناطراك الحكومية للطاقة على عدة مذكرات تفاهم خلال العام الحالي مع شركات نفط كبيرة من بينها إكسون موبيل في خطوة من الجزائر للمحافظة على حصتها في الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على الإنتاج وفقا لوزير الطاقة الجزائري.

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