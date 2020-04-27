“النيل” للطيران تستنجد بالحكومة المصرية

دعت شركة النيل للطيران المصرية حكومة البلاد لشراء حصص في شركات الطيران الخاصة بهدف مساعدتها بالتعافي من التداعيات التي خلفها وباء كوفيد-19 المستجد.

وفي السياق ذاته أهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران بأن شركات الطيران الخاصة لا تعرف إلى متى يمكنها تحمل التكاليف الثابتة مثل الرواتب وإيجارات الطائرات وتكاليف الصيانة ورسوم وقوف الطائرات، ويشار إلى أن شركات طيران عالمية أعلنت إفلاسها جراء انتشار الفيروس.

وأكد المندوب أن على الدولة أو البنوك الحكومية الاستثمار في هذه الشركات الخاصة للاحتفاظ بالموظفين، مضيفا أن المشاركة بين القطاع العام والخاص هي ما ستؤتي بالثمار السريعة وفي غضون ذلك بين المندوب أنه لن يكون أمام الشركات خيار آخر سوى تسريح العمالة وتجميد النشاط كاملا في حال لم يتم إيجاد حل سريع بالخصوص

يذكر أن شركة النيل قد تأسست قبل 11 عاما، بينما تملك جمهورية مصر نحو 14 شركة طيران خاصة تشغل على الأقل 45 طائرة.

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