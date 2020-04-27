عميد بلدية أوباري: مصارف المدينة تفتقد للسيولة النقدية منذ أشهر

قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتاكو اليوم الاثنين، إن مصارف المدينة لا تملك السيولة النقدية منذ حوالي ثمانية أشهر.

وأوضح ماتاكو في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن مصارف المدينة انقطعت عنها السيولة منذ أشهر حيث كانت آخر شحنة من الأموال وصلت لمصرف التجاري الوطني منذ منتصف العام الماضي.

عميد البلدية أشار إلى أن غالبية المواطنين في أوباري يعتمدون على عمليات التحويل عبر الصكوك وأحيانا أخرى شراء العملة الأجنبية وبيعها في السوق الموازي للحصول على السيولة النقدية.

وتعاني المدينة وفق ماتاكو من أوضاع معيشية صعبة للغاية خاصة في ظل الظروف التي حدثت مؤخراً بسبب فيروس كورونا والتي أثرت على الوضع الاقتصادي في المدينة والمنطقة الجنوبية بالكامل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية