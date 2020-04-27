اقتصاد

أسعار النفط تواصل الانهيار مع غياب الطلب

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط انهيارها في ظل استمرار غياب الطلب واقتراب سعة تخزين النفط العائم من التخمة، عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وسجل خام القياس العالمي برنت مساء اليوم الاثنين انخفاضا بنسبة 8.3٪ ليتراجع عند مستويات متدنية وصلت إلى 22.68 دولار للبرميل، فيما هبط الخام الأمريكي بأكثر من 26٪ مسجلا 12.45 دولار للبرميل.

وتوقع أن يؤثر شبح توقف إنتاج الخام على الوظائف والشركات، والبنوك، والاقتصاديات المحلية، وهو ما دفع قادة العالم للاتفاق على خفض الإنتاج بطريقة منظمة.

بدورها توقعت وكالة بلومبرغ أن تُنهي أزمة انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى أزمة الشحنات غير المرغوب فيها والعالقة في البحر في انتظار من يشتريها، شركات ومؤسسات بترولية عديدة نشاطها في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات شركة “بيكر هيوز”، فإن عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة انخفض لأقل مستوى منذ شهر يوليو عام 2016، فيما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في كندا لأقل مستوى منذ عام 2000.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك