أسعار النفط تواصل الانهيار مع غياب الطلب

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط انهيارها في ظل استمرار غياب الطلب واقتراب سعة تخزين النفط العائم من التخمة، عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وسجل خام القياس العالمي برنت مساء اليوم الاثنين انخفاضا بنسبة 8.3٪ ليتراجع عند مستويات متدنية وصلت إلى 22.68 دولار للبرميل، فيما هبط الخام الأمريكي بأكثر من 26٪ مسجلا 12.45 دولار للبرميل.

وتوقع أن يؤثر شبح توقف إنتاج الخام على الوظائف والشركات، والبنوك، والاقتصاديات المحلية، وهو ما دفع قادة العالم للاتفاق على خفض الإنتاج بطريقة منظمة.

بدورها توقعت وكالة بلومبرغ أن تُنهي أزمة انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى أزمة الشحنات غير المرغوب فيها والعالقة في البحر في انتظار من يشتريها، شركات ومؤسسات بترولية عديدة نشاطها في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات شركة “بيكر هيوز”، فإن عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة انخفض لأقل مستوى منذ شهر يوليو عام 2016، فيما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في كندا لأقل مستوى منذ عام 2000.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية