وصول 40 ألف طن متري بنزين لميناء بنغازي

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء بنغازي، إن ناقلة محروقات اسمها t kronborg وصلت اليوم الاثنين إلى منطقة المخطاف وعلى متنها 40 ألف طن متري بنزين مستورد من قبرص.

وكان المصدر ذاته قال السبت الماضي لقناة “218”، إن ناقلة غاز الطهي “غاز فانتير” وصلت قادمة من اليونان وعلى متنها 3500 طن متري من الغاز.

ونشر ميناء بنغازي مطلع شهر أبريل بيانات عن الربع الأول من العام الجاري، أوضحت وصول 403 آلاف طن من البنزين عن الفترة ذاتها، فيما بلغت واردات الديزل أكثر من 256 ألف طن، كما سجلت كميات الغاز الواصلة عبر الميناء 28 ألف طن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية