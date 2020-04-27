الرقابة على الأغذية والأدوية تستهدف مصنع النسيم وبلادي والبستان

قال مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الاثنين، أن مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية مصراتة قام رفقة جهاز الحرس البلدي بحملة توعوية تفتيشية داخل نطاق بلدية مصراتة، حيث استهدفت هذه الجولة عددا من مصانع الألبان ومشتقاتها، وهي مصنع النسيم، بلادي، البستان.

وأوضح مكتب الإعلام أنه قد اتضح من خلال الزيارة، التزام المصنع بالزي الرسمي، ووجود شهائد صحية لكل العاملين، مع توفرالإضاءة والتهوية داخل المصانع جيدة، نظافة المصنع قد كانت جيدة.

وأضاف المركز أن هذه الحملة تأتي على العديد من المصانع في ظل تكاثف الجولات الرقابية والتفتيش للتأكد من النظافة العامة والتعقيم الجيد واتباع الإرشادات اللازمة للوقاية.

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