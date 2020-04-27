لوجود شبهات فساد … “ديوان المحاسبة” يوقف عقود جديدة لرئيس شركة الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بديوان المحاسبة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية ايقاف الديوان ل4 عقود جديدة تقارب قيمتها 2 مليار تم توقيعها من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عبد المجيد حمزة” .

و أضاف بالقول: كافة العقود “التحول و التنمية” تتم من قبل “عبد المجيد حمزة” وهناك شبهات فساد حوله ، و تم ايقاف هذه العقود لوجود عقود قديمة بقيمة 5 مليار غير مفعلة إلى حد الآن مؤكداً أن شركات الكهرباء طالبت تفعيلها مع استعدادهم لتوفير قطع الغيار والعمل عليها ، ولكن “حمزة” يستمر في توقيع عقود جديدة .

يذكر أن رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” قد كشف لبرنامج فلوسنا سابقاً قيامه بتشكيل لجنة فنية على شركة كهرباء وتضمن زيارة لمحطات توليد ووجود كوارث في محطات التوليد وتشخيصها بطريقة كافية وقدم تقرير إلى الرئاسي و طالبه باستبدال مجلس إدارة شركة كهرباء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية