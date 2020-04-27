اقتصاد مصراتة: هذه أسباب ارتفاع أسعار السلع … و تسعيرتها الجديدة ليست واقعية

قال مراقب اقتصاد مصراتة “مفتاح الأصيفر” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لم يتم إلى حد الآن تعميم قرار وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني “علي العيساوي” حول ضبط الأسعار على بلدية مصراتة ، مضيفاً معارضته هذا القرار و أن السوق الليبي لا يقبل الضبط حالياً .

و أضاف أن ارتفاع الأسعار عالمي ، وليس مقتصر على ليبيا فقط ووباء كورونا و انخفاض مبيعات النفط و جل هذه الأسباب سببت في ارتفاع الأسعار و ارتفاع الدولار كذلك ، وتسعيرة التي وضعها وزير الاقتصاد كذلك .

و تابع “الأصيفر” بالقول: أن هذا القرار لا يقدر ظروف أصحاب المحلات ، وتسعيرة ليست من الواقع ، بالإضافة إلى أن لحوم الإبل لم يتم تسعيرها وهذا غريب كذلك .

و كشف “الأصيفر” أن المخزون السلعي متوفر و البضائع الموردة المدة الماضية تكفينا ، مشيراً إلى أن كيفية توريد البضائع إلى السوق الليبي لم يتم باختيارمراقبي الاقتصاد أو الاجتماع معهم بالخصوص أو مشاورتهم ، مع عدم قناعتهم بهذه الإجراءات المتمثلة في ضبط الأسعار وتوريد البضائع .

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