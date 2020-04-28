اتحاد نفطي إيطالي: حفتر محاور جيد لقطاع النفط والغاز في ليبيا

رأى إتحاد نفطي مستقل في إيطاليا اليوم الثلاثاء، أن المشير خليفة حفتر محاور جيد بالنسبة لقطاع النفط والغاز في ليبيا.

ووصف رئيس الإتحاد الإيطالي المستقل وغير النقابي لقطاع النفط (FederPetroli)، ميكيلي مارسيليا، حفتر بأنه “شخصية حازمة للغاية”، بعد أن أعلن حفتر يوم أمس قبول التفويض الشعبي وإلغاء اتفاق الصخيرات السياسي.

وأضاف مارسيليا في تصريحات لوكالة آكي الإيطالية للأنباء، تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية، بأن حفتر “يسيطر في الواقع على النفط وأجزاء واسعة من البلاد باستثناء العاصمة طرابلس ومناطق أخرى التي لا تزال بيد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي ورئيسه فائز السراج، لكنها تخضع للحصار”.

وذكر المسؤول النفطي، أن “جميع آبار النفط تقريبًا في أيدي حفتر”، والتي “صحيح أنه لا يستخدمها، لكنه يتبع استراتيجية السيطرة على الاقتصاد وتركيعه على ركبتيه.

وأشار مارسيليا إلى أن “الإنتاج قد انخفض بالتأكيد عن 100 ألف برميل في اليوم، حيث يقترب من حوالي 80 ألف برميل، ويمكن أن يصبح أقل من ذلك”، واختتم مبينا أن “قطاع النفط في حالة تدهور وقد بلغ حده الأقصى.

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