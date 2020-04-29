مالية المؤقتة تشرع في إحالة المخصصات المالية لمرتبات شهر أبريل

أعلنت وزارة المالية بالحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء، عن شروعها في إحالة المخصصات المالية لمرتبات شهر أبريل لكافة الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة الأحد القادم.

وطالبت الوزارة في خطاب موجه إلى مراقبي الخدمات المالية بالبلديات بضرورة تكليف مندوب للتواصل مع ديوان المالية في مدينة البيضاء لاستلام مرتبات جميع الوحدات الإدارية الواقعة في نطاق كل بلدية.

وأشارت وزارة المالية بالحكومة المؤقتة إلى أنها ألغت المستندات التي كانت مطلوبة في السابق عند استلام المخصصات من قبل المندوبين؛ وذلك بسبب تسهيل الإجراءات خاصة في ظل الظروف التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

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