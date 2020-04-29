“صعود كبير” للعملات الأجنبية.. واليورو يكسر حاجز الـ7 دنانير

قفزت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تداولات مساء اليوم الأربعاء، في السوق السوداء التي تنشط في غرف “فايبر وواتساب”، بسبب حظر التجول المفروض من المجلس الرئاسي.

وصعد الدولار عند الساعة 21:00 من مساء اليوم بمقدار 20 قرشا ليسجل 6.75 دنانير، وارتفع سعر صرف الدولار على صعيد الحوالة إلى دبي وتركيا إلى 7 دنانير، كما سجل اليورو ارتفاعا ملحوظا وكسر حاجز الـ7 دنانير مسجلا 7.10 دينار.

وارتفعت الليرة التركية بنسبة 10% ليتم تداولها بـ94 قرشا، وصعد الدينار التونسي بمقدار 20 قرشا ليتم تداوله بـ2.25 دنانير، فما ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدينار إلى 42 قرشا للجنيه.

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