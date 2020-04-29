“الراحلة” تراجع كشوفات المخابز المحالة من البلديات‎

عقدت لجنة مشكلة من شركة الراحلة للخدمات النفطية بموجب قرار من وزارة الاقتصاد والصناعة اجتماعها الثاني، اليوم الأربعاء، بمقر الشركة، لمراجعة وتصنيف المخابز العاملة بغية تسهيل توزيع كميات وقود الديزل حسب احتياجها.

وتم خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة إلى جانب رئيس النقابة العامة للمخابز، مراجعة واعتماد كشوفات المخابز المحالة من البلديات بعد القيام بالزيارات الميدانية للتأكد من المخابز العاملة فعليا، إضافة إلى تحديد ساعات العمل اليومية والقدرة الإنتاجية لكل مخبز.

وكانت الشركة أعلنت يوم الاثنين عن قيام الفرق الفنية الخاصة بها بسحب 870 ألف لتر من وقود البنزين من ميناء طرابلس مباشرة من ناقلات رست قبل أيام على أرصفة الميناء مخصصة لنقل المحروقات.

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