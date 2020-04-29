الحبري لصدى الاقتصادية : صعود الدولار لن يتوقف خلال شهر رمضان … وهذه الحلول لتصحيح سياسات المركزي الخاطئة

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء أن صعود الدولار لن يتوقف خلال شهر رمضان .
و تابع “الحبري” بالقول: أن الحل الوحيد هو تصحيح السياسات الخاطئة لدى المركزي كتخفيض الإنفاق العام إلى النصف ، وحل الإشكالية الإنفاق العام إلى النصف و حل الإشكالات السياسية أي التخلص من الإنفاق العسكري المتفاقم.
و أفاد محافظ مركزي البيضاء بالقول في تصريح خاص لصدى الاقتصادية للأسف الحلول ليست نقدية فقط بل هي عصارة الدولة واجتماع فريقها وصنع السياسات الملائمة لمواجهة الوضع.
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