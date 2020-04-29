الوطنية للنفط: إعادة فتح صمام خط الغاز بسيدي السائح

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، فتح خط الأنابيب بسيدي السايح الذي يغذي محطات الطاقة والمصانع في المنطقة الغربية من ليبيا بالغاز.

وأضافت المؤسسة أن الخط يمرّ به 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لتزويد مصانع الإسمنت ومحطتي كهرباء الخمس ومصراتة، موضحة أن إعادة فتحه ستمكّن محطة توليد الكهرباء من الاستمرار في عملها، وتُجنب المواطنين المزيد من انقطاعات التيار الكهربائي.

يشار إلى أن إغلاق خط الغاز في الـ9 من أبريل الجاري اضطر المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة إلى شراء الديزل المستورد لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

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