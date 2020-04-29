الوطنية للنفط: خسارة أكثر من 4 مليارات دولار نتيجة إغلاق حفتر للمنشآت النفطية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، أن الإغلاق القسري لإنتاج النفط والغاز على يد ميلشيات حفتر، تسبب في خسائر مالية تجاوزت 4 مليارات و348 مليون دولار.

وأضافت المؤسسة، في بيان صادر عنها، أن الخزانة العامة تكبدت تكاليف إضافية تمثلت في تغذية العجز في المصادر المحلية بتغطيته من المصادر الخارجية، وهو ما زاد الأعباء المالية على حساب المحروقات. وطالبت المؤسسة برفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية، واستئناف إنتاج النفط والغاز من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

يذكر أن موالين لحفتر أغلقوا، في الـ17 من يناير الماضي، المنشآت والحقول النفطية، مما تسبب في خسائر مالية متراكمة يتكبدها الاقتصاد الليبي الذي يعاني أصلًا جراء العدوان الذي يشنه حفتر على العاصمة طرابلس.

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