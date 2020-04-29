الوطنية للنفط تعلن عن أرقام هائلة من الخسائر النفطية ليس لها مثيل

قالت الؤسسة الوطنية للنفط أن الانخفاض القسري في إنتاج النفط والغاز تسبب في خسائر مالية تجاوزت 4,348,518,033 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020 ايضاً تكبدت الخزانه العامة تكاليف إضافية تمثلت في تغذية العجز في المصادر المحلية بتغطيته من المصادر الخارجية الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على حساب المحروقات .

و اضافت المؤسسة الوطنية الرغم من كل الصعاب تستمر المؤسسة بتوفير المحروقات لسكان المناطق الشرقية عن طريق الموانئ المتاحة على امتداد الشريط الساحلي. حيث تستعدّ ناقلة بنزين وناقلتا ديزل للتفريغ في ميناء بنغازي .

ويتمّ تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء المدينة مباشرة؛ فيما تتلقّى المدن الواقعة في المناطق الغربية والجبلية احتياجاتها من الوقود من مستودعات الزاوية .

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