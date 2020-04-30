“بالكور”: الاحتياطي الحالي سيستنزف خلال سنة ونصف إن استمر إغلاق الموانئ النفطية

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب بطرابلس “عبدالمنعم بالكور” اليوم الأربعاء في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية ، يجب أن تعاد هيكلية الاقتصاد الليبي بحيث يكون اقتصاد الليبي اقتصاد متنوع أي زراعي صناعي، ولا يعتمد على الدخل النفطي فقط.

وأوضح “بالكور” أن الاحتياطي يجب أن يستخدم في محله الصحيح، مشيراً إلى أنه لو استمر الصرف من الاحتياطي في ظل إغلاق الموانئ النفطية، سيستنزف خلال سنة ونص.

وأشار أن على حكومة الوفاق الوطني أن تفرض الرسم، في ظل عجز مصرف ليبيا المركزي على ذلك مما سيسعد بالقضاء على السوق الموازي، مبيناً أن مصرف ليبيا المركزي هو من يتحمل المسؤولية في ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف رئيس اللجنة أن الإشكالية القائمة بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق مشكلة كارثة لابد أن يتجاوزها الطرفين لتوحيد القرارات بين الحكومة ومصرف لبيبا المركزي.

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