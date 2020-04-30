اقتصاد

الخطوط الأفريقية تعلن عن تسيير رحلاتها لجلب العالقين بالخارج بدءاً من الثلاثاء المقبل

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر بالخطوط الجوية الأفريقية اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، عن شروع الخطوط الأفريقية في جلب العالقين بالخارج من عمان، وتونس، واسطنبول، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاءالمقبل، بواقع رحلتين يومياً من مطار معيتيقة الدولي.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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