الخطوط الأفريقية تعلن عن تسيير رحلاتها لجلب العالقين بالخارج بدءاً من الثلاثاء المقبل

أكد مصدر بالخطوط الجوية الأفريقية اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، عن شروع الخطوط الأفريقية في جلب العالقين بالخارج من عمان، وتونس، واسطنبول، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاءالمقبل، بواقع رحلتين يومياً من مطار معيتيقة الدولي.
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صحيفة صدى الاقتصادية
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تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
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