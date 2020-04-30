تسريبات لحجم احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي

كشف الإعلامي المهتم بالشأن الاقتصادي “أحمد السنوسي” عن حجم احتياطيات ليبيا من بمصرف ليبيا المركزي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط .

وبحسب التسريبات التي كشفها “السنوسي” فالاحتياطي الحر بلغ 23.207 مليار دولار ، و 26.938 مليار دولار غطاء العملة ، و 822 مليون دولار التزامات إدارة العمليات المصرفية ، و 1.151 مليار دولار التزامات لمخصصات ارباب الأسر ، و مليار و 696 دولار رصيد مجنب ، في حين بلغت المساهمات 9.656 مليار ، و المؤسسة الليبية للاستثمار 17.884 مليار دولار.

و بحسب السنوسي فإن هذه النقود هي التي يمتلكها مصرف ليبيا المركزي ، مضيفاً أنها أرقام حقيقة بشكل كبير جداً.

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