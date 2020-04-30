نتائج استباقية لخفض إنتاج النفط

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال التعاملات المبكرة في السوق الآسيوية محققة صعودا يسبق تطبيق خفض الإنتاج لدول أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ساعات مع حلول الأول من مايو لتفقد السوق النفطية العالمية 10 ملايين برميل اعتبارا من الغد في إطار سعي”بلس” لبث الأمل في استقرار الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة تسليم شهر مايو للخام الأمريكي عند الساعة 9 صباحا بتوقيت ليبيا بما نسبته 15٪ مسجلة 17.30دولارا، في حين سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 8٪ ليبلغ سعر البرميل 26.23 دولارا.

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