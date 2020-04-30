اقتصاد

نتائج استباقية لخفض إنتاج النفط

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال التعاملات المبكرة في السوق الآسيوية محققة صعودا يسبق تطبيق خفض الإنتاج لدول أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ساعات مع حلول الأول من مايو لتفقد السوق النفطية العالمية 10 ملايين برميل اعتبارا من الغد في إطار سعي”بلس” لبث الأمل في استقرار الأسعار.
وصعدت العقود الآجلة تسليم شهر مايو للخام الأمريكي عند الساعة 9 صباحا بتوقيت ليبيا بما نسبته 15٪ مسجلة 17.30دولارا، في حين سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 8٪ ليبلغ سعر البرميل 26.23 دولارا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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