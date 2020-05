عملة “البيتكوين” صعدت بنسبة 4.27% [انترنت]

ارتفعت قيمة عملة “البيتكوين” اليوم الخميس، حيث كسرت حاجز الـ9000 دولار، بعدما لقيت دعما من صعود الأسواق العالمية.

وأظهرت مواقع مختصة بمراقبة تداول عملة “البيتكوين”، أنها صعدت اليوم بحلول الساعة 11:02 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.27% (435 دولارا) إلى 9149 دولارا.

لتسجل بذلك هذه العملة أعلى مستوى منذ منتصف فبراير 2020، وجاء ارتفاع اليوم مدعوما بصعود البورصات العالمية بعد إعلان شركة أمريكية لصناعة الأدوية، أن عقارها التجريبي الجديد المضاد للفيروس ساعد على تحسن الأعراض لدى مرضى كوفيد-19.

يذكر أنه جرى تداول عملة “البيتكوين” في منتصف شهر مارس الماضي عند مستوى 5375 دولارا للبيتكوين الواحد.

The post عملة «البيتكوين» تكسر حاجز الـ9000 دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا