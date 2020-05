الإحصاءات الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش بنسبة 5.8% [اندنيدنت]

شهدت فرنسا أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام الجاري، في ظل أزمة كورونا، حسبما أظهرته بيانات رسمية اليوم الخميس.

وقالت هيئة الإحصاءات الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش بنسبة 5.8% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، حينها تراجع ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 0.1%.

وانكماش الربع الأول هو الأكبر مقارنة مع الربع السابق له منذ الحرب العالمية الثانية. ويتجاوز التراجع معظم توقعات المحللين، الذين أشار معظمهم إلى انكماش بنسبة 3.5%، فيما كانت بعض التقديرات وصلت إلى سالب سبعة بالمئة.

ومنذ 17 مارس الماضي، يخضع سكان فرنسا، البالغ عددهم 67 مليون نسمة، لأوامر بالبقاء في منازلهم، إلا لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو طلب الرعاية الطبية أو ممارسة الرياضية بشكل مفرد.

وقالت هيئة الإحصاءات إن إنفاق المستهلكين، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجع بنسبة 6.1% في الربع الأول من 2020، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، في حين هوت استثمارات الشركات بنسبة 11.4%.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post فرنسا تشهد أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا