مصارف الجفرة تشرع في توزيع السيولة

افاد مراسل 218 في الجفرة ان مصرف الجمهورية فرع سوكنة قد حدد موعد توزيع السيولة النقدية اعتبارا من الاحد المقبل بسقف سحب قدره 500دينار للفرد.

وقررت ادارة الفرع ان تتم عمليات السحب عن طريق المندوبين وفقا لما توصلت اليه ادارة المصرف والفرع البلدي بسوكنة لضمان تطبيق اجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا

و اوضح الجمهورية بانه سيستقبل 10 مندوبين يوميا على ان تمرر معاملات 100صك لكل واحد منهم واضاف مراسل 218 في المنطقة ان مصرف شمال افريقيا في منطقة ودان سيشرع الاحد المقبل في توزيع سيولة نقدية على عملائه بسقف سحب قدره500 دينار للفرد

وكان عضو المجلس التسييري في الجفرة عتيق حيدره قد قال في تصريح لـ218 قبل اسبوع إن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء خصص 20 مليون دينار لمصارف المنطقة في اطار رفع المعاناة على المواطنين بالتزامن مع استمرار ازمتي السيولة وفيروس كورونا

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