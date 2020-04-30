العيساوي يترأس اجتماعا لصندوق ضمان الائتمان

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق عن عقد الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة صندوق ضمان الائتمان.

وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي بصفته رئيسا لمجلس إدارة الصندوق، ومن جهته أحال المجلس اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الصندوق إلى مجلس الوزراء للاعتماد بالإضافة إلى اعتزامه وضع السياسة العامة واعتمادها.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطوات التنفيذية التي من شأنها أن تسرع في انطلاق عمل الصندوق إلى جانب بحث آلية تذليل وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجهه حتى ينطلق في العمل ليسهم في تنمية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

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