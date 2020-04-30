اقتصاد

صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات أكبر مصدر نفط أفريقي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقع صندوق النقد الدولي تراجع صادرات نيجيريا من النفط والغاز 26.5 مليار دولار على الأقل وذلك بالتزامن مع تضرر الأسعار العالمية وانخفاض الطلب على الوقود جراء جائحة انتشار وباء كوفيد-19.

وتعد نيجيريا أكبر مصدر نفط أفريقي، حيث طلبت البلاد من صندوق النقد في رسالة له مساعدة مالية عاجلة مشيرة إلى أن تراجع أسعار الخام والتداعيات التي خلفها فيروس كورونا خلقت فجوة تمويل خارجي بمقدار 14 مليار دولار.

ومن جهته وافق الصندوق يوم الثلاثاء الماضي على كامل المبلغ الذي طلبته نيجيريا والبالغ 3 مليارات و400 مليون دولار، وفي سياق آخر حذر الصندوق في إيجاز تفصيلي من أن أكبر مصدر نفط أفريقي ما زال معرضا لمخاطر متزايدة، بخاصة في أسواق النفط، مشيرا إلى أن زيادة الشحنات غير المبيعة قد يؤثر أيضا على إنتاج الخام، الذي قد يتراجع بدرجة أكبر من خلال تخفيضات أوبك المتفق عليها، أو إذا ظلت الأسعار دون تكاليف الإنتاج.

يذكر أن أسعار الخام العالمي قد تراجعت تراجعا حادا بفعل انخفاض الطلب العالمي على الوقود حوالي 30% جراء الإغلاقات الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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