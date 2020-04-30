صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات أكبر مصدر نفط أفريقي

توقع صندوق النقد الدولي تراجع صادرات نيجيريا من النفط والغاز 26.5 مليار دولار على الأقل وذلك بالتزامن مع تضرر الأسعار العالمية وانخفاض الطلب على الوقود جراء جائحة انتشار وباء كوفيد-19.

وتعد نيجيريا أكبر مصدر نفط أفريقي، حيث طلبت البلاد من صندوق النقد في رسالة له مساعدة مالية عاجلة مشيرة إلى أن تراجع أسعار الخام والتداعيات التي خلفها فيروس كورونا خلقت فجوة تمويل خارجي بمقدار 14 مليار دولار.

ومن جهته وافق الصندوق يوم الثلاثاء الماضي على كامل المبلغ الذي طلبته نيجيريا والبالغ 3 مليارات و400 مليون دولار، وفي سياق آخر حذر الصندوق في إيجاز تفصيلي من أن أكبر مصدر نفط أفريقي ما زال معرضا لمخاطر متزايدة، بخاصة في أسواق النفط، مشيرا إلى أن زيادة الشحنات غير المبيعة قد يؤثر أيضا على إنتاج الخام، الذي قد يتراجع بدرجة أكبر من خلال تخفيضات أوبك المتفق عليها، أو إذا ظلت الأسعار دون تكاليف الإنتاج.

يذكر أن أسعار الخام العالمي قد تراجعت تراجعا حادا بفعل انخفاض الطلب العالمي على الوقود حوالي 30% جراء الإغلاقات الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا

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