مساع لعودة تدفق السلع عبر منفذ امساعد

خاطب رئيس مركز جمرك امساعد وسام هبيل مدير عام جمارك السلوم في جمهورية مصر بشأن التنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن إمكانية استئناف عودة حركة التجارة وتدفق السلع عبر الحدود البرية بين البلدين التي أغلقت قبل نحو شهر بسبب عدوى فيروس كورونا والحد منها.

وأبدى هبيل في الكتاب الذي وجهه للسلطات الجمركية المصرية رغبة الجانب الليبي في دخول السلع والبضائع مجددا عبر 100 شاحنة يوميا على أن تقتصر على السلع الغذائية والفواكه والخضروات واستثنى من ذلك دخول السلع الثقيلة في إشارة لمواد البناء المعتاد استيرادها في السابق من حديد وإسمنت وطوب وغيرها.

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