اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع في مايو

البيضاء 30 أبريل 2020 (وال) -دعا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع، إلى عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية في شهر مايو، لمناقشة حزمة من البنود الهامة.

هذا وجاء ذلك في كتاب رسمي وجهه الدكتور صالح خطاب عبد الكريم إلى رئيس وأعضاء الجمعية العمومية – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- موضحًا أنه سيتم استعراضها خلال الاجتماع من بينها: اعتماد النظام الأساسي للشركة المعدل، واستعراض ما تم إنجازه من إجراءات قانونية وإدارية، والهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية لاعتمادها.

وأوضح الدكتور صالح خطاب عبد الكريم أن البنود الاجتماع تتضمن أيضًا استعراض الميزانية التقديرية للعام الحالي لاعتمادها، واستعراض شعار الشركة، وما يستجد من أعمال، وانتهى نص الخطاب بتأجيل موعد الانعقاد إلى تاريخ 13 مايو، حال عدم بلوغ النصاب القانوني.

يُشار إلى أن الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع، هي إحدى الشركات التابعة للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية.(وال – البيضاء) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال