الدينار يهوي أمام العملات الأجنبية الدولار يصعد بقوة

ارتفعت لليوم الرابع على التوالي أسعار صرف العملات العريية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء الذي تنشط في غرف “فايبر وواتساب” بسبب حظر التجول

وصعد الدولار بشكل ملموس عند الساعة 13:30 من ظهر اليوم الخميس بمقدار 15 قرشا مسجلا 5.650 دنانير وارتفعت قيمة الدولار أيضا على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا وتم تداوله بـ 7.150 دنانير حالة الارتفاع هذه شملت أيضا سعر صرف اليورو الذي تداوله التجار بـ 7.200

أما العملات العربية فقد سجلت صعودا طفيفا واقتربت الليرة من حاجز الدينار مسجلة في تداول الظهيرة 97 قرشا لليرة فيما صعد الدينار التونسي إلى 2.300 دينار وحقق الجنيه المصري ارتفاع ليسجل 45 قرشا

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