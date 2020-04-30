تراجع أعداد المسافرين يهدد شركات الطيران

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” في بيان يوم الأربعاء إن طلب المسافرين قد تراجع في شهر مارس بنسبة 52.9٪ مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأشار الاتحاد إلى أن الطلب قد هبط الشهر الماضي بحساب إجمالي إيرادات كيلومترات المسافرين حيث انخفضت أعداد المسافرين عالمياً في مارس إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2006، فيما هوت الطاقة الاستيعابية “بحساب كيلومترات المقاعد المتاحة بـ 36.2% عدا عن انخفاض معامل الحمولة من 21.4% إلى 60.6%

وفي سياق آخر كان إياتا قد أصدر توقعاته يوم الثلاثاء بارتفاع خسائر قطاع الطيران إلى 6 مليارات دولار في قارة أفريقيا إذا لم يتم السيطرة على وباء كورونا خلال العام الجاري بعد أن كان الاتحاد قد توقع في مطلع أبريل أن تصل الخسائر إلى 4 مليارات دولار أي بزيادة ملياري دولار من الخسائر بحسب التوقعات خلال شهر واحد.

وطالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات المنطقة باتخاذ اجراءات سريعة لدعم شركات الطيران لاستدامة عملها والحفاظ عليها .

ومن جهة أخرى كان الاتحاد قد توقع الأسبوع الماضي أيضا أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار من الإيرادات جراء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا

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