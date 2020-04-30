مصرف الصحارى يضيف 22 نقطة بيع لسلسلة الخدمات الإلكترونية

أعلن مصرف الصحارى في عين زارة لكافة العملاء عن استمراره في إصدار بطاقات تداول نقود “سمارت الجديد” وفقا للاجراءات التنظيمية التي تنص على الراغبين بالحصول على الخدمة ضرورة إحضار صورة عن جواز السفر ومستند الرقم الوطني.

وأشارت إدارة المصرف إلى أن تفعيل البطاقة يتم بشكل فوري إثر إصدارها وبنسبة قدرها صفر على خدمات الشراء في إطار تشجيع العملاء بالتحول للصيرفة الإلكترونية.

وكشف الصحارى عبر إعلانه الوارد في الحسابات الرسمية عن إضافة 22 نقطة شراء جديدة في إطار توسعة نطاق الخدمة التي تهدف للوصول إلى 3000 نقطة في عموم ليبيا وكان الصحارى قد أعلن قبل أيام عن شروع الفرق الفنية بتركيب 54 آلة سحب atm في إطار لتعزيز البنية التحتية وتسهيل الخدمات أمام المواطنين.

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