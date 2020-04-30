السفير الأمريكي ووزير التخطيط بالوفاق يبحثان التعاون الثنائي في قطاع الصحة

بحث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أول من أمس مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني طاهر الجهيمي، استجابة ليبيا لمكافحة فيروس (COVID19) والتزام الولايات المتحدة المستمر بمساعدة ليبيا في التغلب على الوباء.

ووفق بيان للسفارة، يوجد حاليًا مذكرة تفاهم بين وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) وحكومة الوفاق الوطني من خلال وزارة التخطيط والتي توفر إطارًا للتعاون الثنائي لتعزيز مؤسسات الحكم في ليبيا.

وتمثل آلية التعاون المشتركة بين الوكالات الأمريكية والسلطات في طرابلس زيادة فرص المشاركة والنمو الاقتصاديين وتعزيز قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار والصراع.

أعرب الوزير الجهيمي عن التزامه بأنظمة المساءلة المعمول بها حاليًا لضمان وصول المساعدة الأمريكية إلى المحتاجين في المجتمعات عبر ليبيا. كما ناقش السفير والوزير أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية الليبية تعمل بشكل فعال جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات التي يفرضها وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد.

ستوفر المساهمة الإضافية التي تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي من الولايات المتحدة المساعدة الفنية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها ، ودعم المياه والصرف الصحي في مرافق صحية مختارة ، وتطوير مواد الاتصال بالمخاطر ، ودعم أنشطة مشاركة المجتمع التي ستفيد الليبيين في جميع أنحاء البلاد.

وتمويل أمريكي، أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC) حملة توعية وطنية حول الوقاية من فيروس كورونا. تتضمن الحملة أكثر من 100 لوحة إعلانية في 14 مدينة مع نصائح منقذة للحياة حول كيفية منع انتقال كورونا.

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