بالصور: بيان هام لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس بشأن طلبات الاعتمادات المستندية

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجاري، وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المصرف المركزي إن هذه الخطوة تأتي «استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 8 أبريل الجاري بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة».

وأكد المصرف المركزي أن الشركات التي حصلت على الاعتمادات أبدت موافقتها على نشر التفاصيل الخاصة بتلك الاعتمادات «إيماءً إلى الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات».

وفي 20 ابريل، أصدر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس رسالة دورية إلى مدراء المصارف التجارية تتضمن فتح الإدارات و الأقسام المختصة بعملية فتح الاعتمادات المستندية لتوريد البضائع و السلع، وذلك لأن الظرف الحالي لا يسمح بتأجيل ذلك وإن كان هناك مخزون سلعي كافي بشهر رمضان و احتساباً للظروف بعد شهر رمضان و مراعاة لانسياب توفر السلع و البضائع.

تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2020/4/24 حتى 2020/4/30استنادا إلى منشور إدارة… Posted by ‎مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‎ on Thursday, April 30, 2020

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي