اجتماع بين شركة سرت للنفط وشركة سولار الأمريكية

عقد المسؤلون عن شركة لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اجتماعاً عبر الدائرة المغلقة مع شركة سولار الأمريكية لمناقشة جملة من المشاريع القائمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن الاجتماع تناول مشروع وحدة توليد الكهرباء بحقل الراقوبة، ووحدات توليد الكهرباء بحقل زلطن، إضافة إلى اتفاقية الخدمة مع إدارة نقل وتزويدات الغاز، والتعاون المستقبلي بين الطرفين.

وحضر الاجتماع من الجانب المحلي رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سرت، بينما مثل سولار الأمريكية المدير العام، وممثل الشركة في ليبيا ومدير المبيعات والمدير الإقليمي للشركة.

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