“المركزي” يكشف عن 18 قائمة اعتمادات وأنواع السلع

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الخميس، عن 18 قائمة تضمنت توضيحاً حول الاعتمادات الممنوحة للتجار في الفترة بين 24 و30 من أبريل الجاري وفقاً لما ورد في الفقرة 16 من المنشور رقم 2 الخاص بضوابط منح الاعتمادات والتي تنص على حق المصرف المركزي نشر معلومات المستفيدين من الاعتمادات.

وشملت بيانات المركزي اسم التاجر المستفيد من الخدمة، والشركة، إلى جانب قيمة الاعتماد ونوعية السلع التي تضمنت سلعاً غذائية متنوعة وحليباً وأجباناً ومشتقاتها، وحليب وأغذية أطفال وحافظات، ولحوماً ودواجن مجمدة ومواشي وأعلافاً، وسلعاً زراعية وأدوية ومواد خام لمصانع مختلفة الأنشطة.

ووفقاً لبيانات المركزي التي اطلعت عليها قناة “218”، فإن الاعتمادات منح أغلبها بعملتي اليورو والدولار، إلى جانب عدد محدود من الاعتمادات التي منحت بالدينار التونسي واعتماد واحد منح بالجنيه الاسترليني.

وتضمنت قائمة المصارف التي قدمت الخدمة للعملاء القطاعين العام والخاص موزعة على أغلب مناطق ومدن ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية