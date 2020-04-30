المصرف المركزي: تم فتح اعتمادات بقيمة تجاوزت 278 مليون دولار لأكثر من 175 شركة خلال أسبوع واحد فقط

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الخميس تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الثلاثين من شهر أبريل الجاري.



وبحسب منشور المصرف المركزي فقد تم فتح اعتمادات لأكثر من 175 شركة لاستيراد السلع الغذائية المتنوعة والحليب والأجبان وحليب وأغذية وحفاظات الأطفال والدواجن واللحوم الحية والمجمدة ومواد التنظيف والأعلاف والمستلزمات الزراعية ومسلزمات إنتاج السلع.



وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة خلال أسبوع واحد ما يعادل قرابة 278 مليون دولار، حيث تجاوزت قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار 191 مليونا و859 ألف دولار، وبلغت قيمة الاعتمادات التي فتحت باليورو 76 مليونا و817 ألف يورو، إضافة إلى اعتمادات بقيمة 6 ملايين و613 ألف دينار تونسي، واعتمادات بقيمة 171 ألف جنيه إسترليني.



وبحسب المصرف المركزي توزعت طلبات فتح الاعتمادات المستندية على فروع أربعة عشر مصرفا، وكان نصيب الأسد لفروع المصرف الإسلامي الليبي، يليه مصرف المتحد للتجارة والاستثمار ثم فروع مصرف الجمهورية وفرعيْ مصرف النوران بطرابلس ومصراتة.

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