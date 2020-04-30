“الثني” يبحث مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي في بنغازي لاستقبال العالقين

عقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة “عبد الله الثني” اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس المجلس البلدي بنغازي “صقر بوجواري”، وذلك لبحث مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي في بنغازي لاستقبال العالقين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات القيام بحملة تعقيم ثانية للمدينة، وذلك ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة تباعا لمجابهة جائحة كورونا.وفي سياق متصل،

من جهته بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي سير عمل البلدية ومشاريعها، ومستجدات ملف صيانة الكباري بالمدينة، إضافة إلى حملات النظافة العامة بها.

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