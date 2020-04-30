المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر مجدداً.

وتعهد المركزي الأوروبي ببذل ما يلزم لدعم الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى التزامه بتسخير كل أدواته لدعم الاقتصاد بالتزامن مع انتشار جائحة وباء كورونا وبما يخدم تحقيق أهدافه المتمثلة في استقرار الأسعار.

وأوضح المكتب الأوروبي للإحصاءات في تقديرات أولية نشرها اليوم، أن اقتصاد منطقة اليورو تراجع بنسبة 3.8%، في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول الذي تخلله فرض إجراءات العزل لتطويق الفيروس، مقابل نمو بلغ 0.1%، في الفصل الرابع من العام الماضي.

وفي السياق ذاته قال مدير الأبحاث في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة، إنه ونظرا لعدم التوصل إلى اتفاق حول آليات التضامن الميزاني يجب على البنك المركزي الأوروبي تنفيذ الجزء الأساسي من السياسة الاقتصادية

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