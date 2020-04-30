اقتصاد

“عمل الوفاق” تعتمد 79 ملاكا وظيفيا في 2020

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتمدت وزارة العمل في حكومة الوفاق، 79 ملاكا وظيفيا لمؤسسات مختلفة في الفترة مابين يناير الماضي وحتى شهر أبريل.

وقالت الوزارة في منشور عبر منصاتها الرسمية الخميس، إن شهر أبريل لوحده سجل اعتماد 12 ملاكا وظيفيا لعدد من الجهات، هي مستشفى تاورغاء، ومفوضية المجتمع المدني، ووزارة التعليم، ومستشفى ابوقدقود لغسيل الكلى، والبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، ومستشفى بوهادي، ومستشفى رقدالين، إلى جانب المعهد العالي للعلوم الشرعية، ومستشفى ونزريك الطبي، والهيئة الوطنية لزراعة القرنية، والمركز الوطني للبحوث الطبية، ومستشفى عمر عسكر لجراحة المخ والأعصاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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