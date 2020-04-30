الحرس البلدي يلزم القصابين بقرار ضبظ الأسعار

قام أعضاء مركز الحرس البلدي أبوسليم اليوم الخميس بإلزام القصابين بقرار ضبظ الأسعار ووضعها بمكان بارز يمكن للمواطنين الإطلاع عليها.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرار بضبظ الأسعار لبعض المواد الغذائية واللحوم في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.

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