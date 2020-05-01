اقتصاد

بعد أسبوع من التراجعات.. الدينار يسجل صعودا خجولا أمام الدولار

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بشكل طفيف اليوم الجمعة أمام الدينار في تداولات السوق السوداء التي تنشط في غرف “الفايبر وواتساب” بسبب قيود حظر التجول.

وتراجع الدولار في تداولات مبكرة اليوم عند الساعة 10 صباحا ما مقداره 5 قروش وتم تداوله بين التجار بـ 6.450 دينار. هذا الانخفاض ضغط على سعر الدولار على صعيد حوالات دبي وتركيا وسجل 6.950 دينار. أما اليورو فقد خسر 4 قروش من قيمته وتم تداوله بـ 7.00 دنانير.

ووصلت حالات التراجع إلى الليرة التركية التي انخفضت بمقدار قرشين أمام الدينار محققة 93 قرشا لليرة وتراجع الجنيه المصري إلى 41 قرشا أمام الدينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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