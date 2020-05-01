بعد أسبوع من التراجعات.. الدينار يسجل صعودا أمام الدولار

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بشكل طفيف اليوم الجمعة أمام الدينار في تداولات السوق السوداء التي تنشط في غرف “الفايبر وواتساب” بسبب قيود حظر التجول.

وتراجع الدولار في تداولات مبكرة اليوم عند الساعة 10 صباحا ما مقداره 5 قروش وتم تداوله بين التجار بـ 6.450 دينار. هذا الانخفاض ضغط على سعر الدولار على صعيد حوالات دبي وتركيا وسجل 6.950 دينار. أما اليورو فقد خسر 4 قروش من قيمته وتم تداوله بـ 7.00 دنانير.

ووصلت حالات التراجع إلى الليرة التركية التي انخفضت بمقدار قرشين أمام الدينار محققة 93 قرشا لليرة وتراجع الجنيه المصري إلى 41 قرشا أمام الدينار.

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