اقتصاد

الخدمات المالية بالجفرة تشرع في إعداد مرتبات 15 جهة

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مراسل 218 في منطقة الجفرة بأن مكتب مراقبة الخدمات المالية شرع الخميس بتجهيز قوائم مرتبات 15 جهة تزامنا مع وصول سيولة نقدية للمصارف في المنطقة قيمتها 20 مليون دينار قادمة من المصرف المركزي في البيضاء الأسبوع الماضي.
وأكد مسؤول مراقبة الخدمات المالية لـ 218 أن الجهات التي تم البدء في إعداد مرتباتها هي مكاتب وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والصناعة والإسكان والمرافق بالإضافة لمرتبات العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس البلدي ومرتبات العاملين في مكتب وزارة التخطيط ومرتبات العاملين في القوى العاملة.

كما تم الشروع في إعداد مرتبات العاملين في مكاتب الإعلام والثقافة ومديرية أمن الجفرة والمواصلات بالإضافة لمرتبات العاملين في مجلس التخطيط على أن تحال كافة القوائم للمصارف التجارية يوم الأحد المقبل ليتمكن أصحابها من استلامها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك