الخدمات المالية بالجفرة تشرع في إعداد مرتبات 15 جهة

أفاد مراسل 218 في منطقة الجفرة بأن مكتب مراقبة الخدمات المالية شرع الخميس بتجهيز قوائم مرتبات 15 جهة تزامنا مع وصول سيولة نقدية للمصارف في المنطقة قيمتها 20 مليون دينار قادمة من المصرف المركزي في البيضاء الأسبوع الماضي.

وأكد مسؤول مراقبة الخدمات المالية لـ 218 أن الجهات التي تم البدء في إعداد مرتباتها هي مكاتب وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والصناعة والإسكان والمرافق بالإضافة لمرتبات العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس البلدي ومرتبات العاملين في مكتب وزارة التخطيط ومرتبات العاملين في القوى العاملة.

كما تم الشروع في إعداد مرتبات العاملين في مكاتب الإعلام والثقافة ومديرية أمن الجفرة والمواصلات بالإضافة لمرتبات العاملين في مجلس التخطيط على أن تحال كافة القوائم للمصارف التجارية يوم الأحد المقبل ليتمكن أصحابها من استلامها.

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