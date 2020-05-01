ديوان المحاسبة: إقفال الموانيء النفطية تسبب في تأخر المرتبات وارتفاع سعر الدولار وانخفاض احتياطيات المركزي إلى 50 مليار دولار

حذر ديوان المحاسبة من العواقب الوخيمة لاستمرار إقفال الموانيء النفطية والذي بدأ منذ يناير الماضي وأدى لنتائج كارثية من بينها تأخر المرتبات واضطرار الحكومة لتخفيضها وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي وانخفاض احتياطيات المصرف المركزي إلى 50 مليار دولار فقط.



وذكر الديوان في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إقفال الموانيء النفطية تسبب في فاقد تراكمي بالإنتاج بنحو 100 مليون برميل بما يعادل 4 مليار دولار ومع استمرار الإقفال ستتضاءل الإيرادات النفطية هذا العام إلى 6 مليارات فقط بعد أن وصلت إلى 31 مليارًا العام الماضي.



وأضاف أن إغلاق النفط أدى كذلك إلى انخفاض احتياطيات المصرف المركزي من 63 مليار دولارًا إلى 50 مليار دولار تقديريا في عام 2020، كما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي من 3.6 دينار إلى 6.3 دينار أي بمعدل 100%، إضافة إلى ما تسبب به الإغلاق من تأخر المرتبات لعدة أشهر والتجاء الحكومة لتخفيضها.



وأشار ديوان المحاسبة إلى أن إقفال الموانيء تسبب في ضياع الفرصة لتسويق النفط خلال فترة ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر برميل النفط في يناير الماضي 55 دولارًا وانخفض سعر البرميل الآن إلى 20 دولارًا، كما سيؤدي هذا الإغلاق إلى فقدان بعض آبار النفط بصورة نهائية نتيجة انخفاض الضغط بتلك الآبار.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية